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Париж-2024

Сегодня, 21:41

Снуп Догг заработает на Олимпиаде в Париже 8,5 миллиона долларов

Снуп Догг.
Фото Global Look Press
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Знаменитый американский рэпер Снуп Догг зарабатывает на Олимпийских играх-2024 в Париже более 500 тысяч долларов, сообщил предприниматель Генри Макнамара в социальных сетях.

«Ужиная вместе с руководителем NBC, услышал от него новость, что Снуп Доггу платят 500 тысяч долларов в день плюс расходы за то, что он рекламирует Олимпиаду. От Gin and Juice до нескольких миллионов за то, чтобы быть знаменитостью на Олимпиаде. Что за мир», — написал Макнамара.

Исходя из этой информации, Снуп Догг должен заработать более 8,5 миллиона долларов за две недели Олимпийских игр.

В день открытия Олимпиады Догг был участником эстафеты олимпийского огня в пригороде Парижа.

Игры в столице Франции подойдут к концу 11 августа.

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