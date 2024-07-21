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Париж-2024

Сегодня, 14:02

Софья Великая считает, что россиян несправедливо лишили флага и гимна

Виктория Кравченко
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Двукратная олимпийская чемпионка фехтовальщица Софья Великая заявила, что российских спортсменов несправедливо лишили возможности выступать под своим национальным флагом и гимном.

«Я считаю, такое отношение к спортсменам несправедливо. Потому что флаг, гимн — это символы страны, народа, за который ты выступаешь, страна, где ты вырос и стал занимать определенные высокие места в спорте. Я уверена, что ситуация разрешится рано или поздно, всем спортсменам советую и желаю продолжать заниматься спортом, оттачивать свое мастерство и получать от спорта удовольствие. И быть готовыми тогда, когда для нас будет открыт международный мир соревнований», — цитирует Великую ТАСС.

Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Источник: ТАСС
Софья Великая
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