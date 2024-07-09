Сотрудники французских аэропортов призвали к забастовке накануне Олимпиады в Париже

Четыре крупных профсоюза работников аэропортов Франции объявили о намерении провести забастовку перед стартом Олимпийских игр в Париже, сообщает CBS.

Стачки запланированы на 17 июля. Работники аэропортов выдвигают требование о выплате «олимпийской премии» и выражают недовольство по поводу решения руководства выплачивать премиальные только избранным сотрудникам.

Отмечается, что в дни олимпийских соревнований через аэропорты столицы Франции будут проходить до 350 тысяч человек в сутки.

Летняя Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа 2024 года. В Играх примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Для проведения соревнований будет задействовано 35 спортивных объектов, из них 14 расположены в пределах десятка километров от Олимпийской деревни.