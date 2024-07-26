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Париж-2024

Сегодня, 13:16

Сотрудники парижского отеля, где должны жить члены МОК, объявили забастовку

Фото Global Look Press
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Сотрудники отеля Hotel du Collectionneur в Париже в четверг объявили забастовку из?за того, что им не повышали заработную плату в течение 7 лет, об этом сообщает РИА со ссылкой на Associated Press.

В данном отеле должны были разместиться представители МОК на время Олимпиады. По информации источника, организация заплатила отелю 22 миллиона евро за эксклюзивное использование объекта. Сообщается, что несколько десятков сотрудников вышли в коридоры отеля с табличками «Роскошный отель — нищенская зарплата», «Верните нам наши социальные выплаты» и «Нет 13-й зарплаты — нет Олимпиады».

«Переговоры с профсоюзами продолжаются, не влияя на работу нашего отеля. Наши сотрудники по-прежнему мобилизованы и стремятся обеспечить бесперебойную работу», — прокомментировало ситуацию руководство отеля.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. На них выступят 15 российских спортсменов, которые представляют 5 видов спорта.

Источник: РИА Спорт
Олимпиада
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