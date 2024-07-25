Спортсмены на Олимпиаде-2024 получили 10 тысяч салфеток для орального секса

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Оргкомитет Олимпиады-2024 выдал спортсменам 10 тысяч салфеток для орального секса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на France 24.
Также спортменам раздали 200 тысяч презервативов для мужчин и 20 тысяч — для женщин. Впервые в истории проведения Олимпиады атлеты смогут получить при необходимости психологическую помощь.
Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. Церемония открытия Игр состоится 26 июля.
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