США может лишиться проведения Олимпийских игр 2028 и 2034 годов

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) начал проверку Антидопингового агентства США (USADA), сообщает ТАСС.

Отмечается, что в случае лишения USADA статуса соответствия под угрозу попадет проведение в США Олимпийских игр в 2028 и 2034 годах.

Проверка USADA началась из-за конфликта организации с WADA, который разгорелся после публикации допингового дела 23 китайских пловцов, оправданных перед Играми в Токио в 2021 году. USADA обвинила WADA и Международную федерацию плавания в сокрытии факта возможного нарушения китайскими пловцами антидопинговых правил. При этом власти США поддержали претензии USADA.