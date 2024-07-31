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Париж-2024

31 июля, 23:52

Степашин — об Олимпиаде в Париже: «Франция, проснись! Бесы к вам пришли»

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Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин поделился впечатлениями от Олимпиады в Париже, сравнив ее с Играми-2014 в Сочи.

— Я считаю, наша Олимпиада была самой красивая из всех, и это признают во всем мире. Что касается французской, я не смотрел открытие, врать не буду. Я посмотрел некоторые фрагменты. Ну, и комментировать подонство по поводу Леонардо да Винчи, Святого семейства... Это просто гадливо и противно. Я теперь понял сущность макронства или Макронища. Это бесовщина. Они что, не понимают ничего, что ли? Франция, проснись! Бесы к вам пришли. Вы что делаете, идиоты? Сейчас бы генерал Де Голль выдрал ремнем задницу этому Макронище, — сказал Степашин «Радио КП».

Источник: kp.ru
Сочи-2014
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