Свентек рассказала, примет ли участие в Олимпиаде в Париже

Сегодня, 10:34
Польская теннисистка Ига Свентек ответила на вопрос об участии в Олимпийских играх в Париже.
— Вы не будете участвовать в Олимпиаде в этот раз. Думаете сыграть в будущем?
— Я не играю? Я точно играю, — сказала теннисистка на пресс-конференции.
На данный момент Свентек готовится принять участие в Уимблдоне.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.
Ранее 23-летняя Свентек третий раз подряд стала победительницей Открытого чемпионата Франции. Всего на ее счету 4 трофея «мэйджора» в Париже.
Также полька один раз становилась чемпионкой US Open в 2022 году. Она выиграла все пять финалов в турнирах «Большого шлема».
Свентек за карьеру выиграла 22 турнира WTA.