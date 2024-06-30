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Париж-2024

Сегодня, 10:34

Свентек рассказала, примет ли участие в Олимпиаде в Париже

Виктория Кравченко
Ига Свентек.
Фото Reuters
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Польская теннисистка Ига Свентек ответила на вопрос об участии в Олимпийских играх в Париже.

— Вы не будете участвовать в Олимпиаде в этот раз. Думаете сыграть в будущем?

— Я не играю? Я точно играю, — сказала теннисистка на пресс-конференции.

На данный момент Свентек готовится принять участие в Уимблдоне.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

Ранее 23-летняя Свентек третий раз подряд стала победительницей Открытого чемпионата Франции. Всего на ее счету 4 трофея «мэйджора» в Париже.

Также полька один раз становилась чемпионкой US Open в 2022 году. Она выиграла все пять финалов в турнирах «Большого шлема».

Свентек за карьеру выиграла 22 турнира WTA.

Ига Свентек
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