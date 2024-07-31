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Париж-2024

Сегодня, 12:45

Журова — о заявлении МОК об уходе от политики: «Это цинично»

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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова директора Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марка Адамса о том, что организация уходит от политики.

«Это цинично. Я считаю, что никому нельзя запрещать участвовать в Олимпиаде. Израиль и Палестина находятся в страшном конфликте более 50 лет, но все равно они выступают с флагами и гимнами. Нас же сразу лишили. Поэтому это вопрос супердвойных стандартов и цинизма. Призывать сейчас лишить Израиль возможности выступать — неправильно. Но в МОК отбрыкиваются и говорят: «Вы не понимаете, это другое», имея в виду, что Россия и Израиль — разные ситуации. Чем они разные? Тем, что НАТО стоит у наших границ? Конфликт есть конфликт. Конфликтов в мире много, но почему-то остальных не лишают возможности полноценно учавствовать в Олимпиаде. Только потому что мы им соперники, а Израиль — нет», — сказала Журова «СЭ».

Ранее НОК Палестины обратился к главе МОК Томасу Баху с просьбой запретить израильским спортсменам участвовать в Олимпиаде-2024. Российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях. На Играх в Париже выступают 15 россиян в нейтральном статусе.

Константин Передерий

Олимпиада
Светлана Журова
7
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