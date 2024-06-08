Журова о рекламе с Исинбаевой в Париже: «Может, кто-то думает, что это французский флаг?»

Депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о появлении в Париже рекламы Олимпиады-2024 с изображением российской прыгуньи с шестом, двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой и российским флагом.

«Исинбаева — самый популярный спортсмен из летних видов Олимпиады по сей день. Говорю сейчас только про женщин. Большинство назовет именно Елену как самого известного спортсмена и без привязки к тому, что сейчас происходит. Вот если бы она появилась на рекламе с нейтральным флагом и олимпийскими кольцами, тогда это было бы перебор. А то, что она там с российским, здесь нет никакого политического контекста, что она член МОК и уехала из России. Это с этим не связано! Но можно подумать, что это было умышленно. Представляю, какой будет протест от Украины. Это серьезная провокация. Хотя не думаю, что реклама с ее фотографией долго провесит. Может, кто-то думает, что это французский флаг, ха-ха? Но мы то знаем чей! Это дань уважения спортсменки, которая представляла Россию на Олимпиаде», — сказала Журова «СЭ».

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены до участия в Играх в нейтральном статусе без флага и гимна. Им будет запрещено демонстрировать любую национальную символику.