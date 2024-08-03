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Париж-2024

Сегодня, 10:32

Свирин считает, что нынешнее руководство МОК не способно учиться на ошибках из прошлого

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации гребного спорта России, олимпийский чемпион 2004 года Алексей Свирин заявил, что руководство Международного олимпийского комитета (МОК) не умеет извлекать уроки из ошибок.

«История в каком-то смысле сейчас, к сожалению, повторяется, и наши спортсмены на проходящих в Париже Олимпийских играх имеют серьезные ограничения, — цитирует Свирина ТАСС. — Да, в 1980 году инициаторами были не мы, но спустя четыре года СССР ответил таким же способом. Умные люди учатся на чужих ошибках, но, к сожалению, к сегодняшним функционерам в мировом спорте это отнести нельзя».

3 августа 1980 года завершилась Олимпиада в Москве, которую по политическим причинам бойкотировали не один десяток стран, включая США, Канаду, ФРГ и Японию, а спортсмены ряда других государств вынуждены были выступать в столице СССР под флагом Международного олимпийского комитета.

Олимпиада 1984 года проходила в американском Лос-Анджелесе, ее бойкотировали все страны организованного СССР социалистического блока, за исключением Румынии и Югославии.

Источник: ТАСС
Олимпиада
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