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Париж-2024

Сегодня, 16:45

Свищев назвал серебро теннисисток на Олимпиаде хорошим результатом для 15 спортсменов

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал итоги выступления российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже.

«Одна серебряная медаль — вполне хороший результат для наших спортсменов. Спасибо Мирре Андреевой и Диане Шнайдер, которые показали прекрасный теннис! Мы ими гордимся!

Нейтральный статус получили всего 15 наших спортсменов, так что серебро для такой небольшой группы — это уже успех. Большие надежды мы возлагали как раз на теннис, но, к сожалению, не у всех получилось хорошо выступить. В прыжках на батуте и гребле на байдарках и каноэ мы были близки к медалям. Считаю, что на Олимпийских играх мы показали, что Россия все еще является частью международного спорта и что наши спортсмены очень сильны», — приводит пресс-служба депутата его слова.

Российские спортсмены завершили выступления на Олимпиаде-2024. В активе национальной команды одна медаль — теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро олимпийского турнира в парном разряде. На Играх в Париже выступили 15 россиян в нейтральном статусе.

Олимпиада
Дмитрий Свищев
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