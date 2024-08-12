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Париж-2024

Сегодня, 13:50

Свищев поддержал инициативу «СЭ» повесить российский флаг на Эйфелеву башню в день закрытия Олимпиады

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал инициативу журналистов «СЭ» повесить российский флаг на Эйфелеву башню в день церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже.

«Большое спасибо корреспондентам «Спорт-Экспресса». Уважение нашим спортивным журналистам. То, что не смогли из-за запрета сделать наши спортсмены, сделали наши корреспонденты. Это дорогого стоит в то время, когда нам все запрещают», — сказал Свищев «СЭ».

Дмитрий Кузнецов с&nbsp;флагом&nbsp;РФ у&nbsp;Эйфелевой башни. Российский флаг — на Эйфелевой башне! «СЭ» прощается с Олимпиадой

Летние Олимпийские игры в Париже стартовали 24 июля и завершились 11 августа.

Константин Передерий

Олимпиада
11
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