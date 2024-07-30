Свищев — о церемонии закрытия Игр: «Точно появятся извращенцы, меньшинства и другие запрещенные в России движения»

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» поделился мыслями по поводу церемонии закрытия Олимпиады-2024 в Париже.

«Точно появятся извращенцы, меньшинства и другие запрещенные в России движения. При этом, обзятально будут желающее на них посмотреть. Более того, есть даже часть нашего населения и некоторые наши спортивные медиаперсоны, которым понравилась церемония открытия. Я не знаю, что там может понравится. Продать билеты на церемонию закрытия сейчас — будет не просто сложно, а даже невозможно», — сказал Свищев «СЭ».

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

Константин Передерий