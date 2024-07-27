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Париж-2024

Сегодня, 14:48

Свищев считает, что организация Олимпиады в Париже проходит на низком уровне

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Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что Олимпиада в Париже организована на низком уровне.

«Церемония открытия не была мне интересна. Все жители Парижа против Олимпиады, гости постоянно жалуются — пока это провал. На улицах усилилась преступность, одновременно с проведением церемонии открытия во всех частях Парижа люди сталкивались с бомжами и полчищами крыс. Если не можете организовать на высоком уровне, зачем беретесь за это?»

Отвратительные кадры с улиц Парижа во время церемонии открытия — это состояние, в котором находится Международный олимпийский комитет и олимпийское движение. И все это символизирует перевернутый олимпийский флаг, символизм которого всем понятен», — цитирует Свищева ТАСС.

Церемония открытия Олимпийских игр состоялась 26 июля. Олимпиада будет проходить до 11 августа.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Дмитрий Свищев
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