Священник назвал богомерзкой Олимпиаду в Париже: «Россия вышла из движения, чтобы не участвовать в таком позорище»

Священник Александр Ильяшенко в разговоре с «СЭ» раскритиковал прошедшую Олимпиаду в Париже.

«Можно только приветствовать то, что Россия вышла из этого движения, чтобы не участвовать в таком позорище, на самом деле богомерзком сборище, в которое это превратили французы. Имею в виду в том числе и открытие Олимпиады — бабища, которую теперь можно считать символом Франции», — сказал Ильяшенко «СЭ».

На Олимпиаде-2024 в Париже выступили 15 российских спортсменов. Россия на Играх во Франции завоевала лишь одну медаль: теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами женского парного турнира.