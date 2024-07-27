Священник Островский — об церемонии открытия Олимпиады: «Настала эра кринжа, умноженного на треш»

Православный священник Павел Островский оценил церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.

«Слоган Олимпийских игр — «быстрее, выше, сильнее», поэтому нормально предположить, что в церемонии открытия Олимпиады будет представлено все самое лучшее. Но в Париже пошли в другую дверь, показав, что «быстрее, выше, сильнее» — это прошлый век; настала эра кринжа, умноженного на треш. Если вы не смотрели церемонию открытия, то представьте себе для начала самое худшее, что вы можете себе представить, а потом посмотрите запись трансляции, и вы увидите, что дно гораздо глубже, чем это можно себе представить», — написал Островский в своих соцсетях.

Церемония открытия Олимпиады прошла 26 июля в Париже. Игры продлятся до 11 августа.