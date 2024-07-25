Талисман Олимпийских игр 2024 в Париже: как называется и выглядит

14 ноября 2022 года организационный комитет Олимпиады 2024 презентовал официальный талисман Игр — фригийский колпак по имени Фриги. Это головной убор красного цвета, который является символом Французской Республики. Он олицетворяет свободу. Его носили еще в Древней Греции и Риме, во время строительства собора Нотр-Дам и Эйфелевой башни, во время революции 1789 года и во время Олимпийских игр 1924 года в Париже. Маскот Олимпиады-2024 напоминает о многовековой истории Франции и ее борьбе за равноправие.

Талисман Олимпиады-2024. Фото Официальный сайт Олимпиады-2024

Девиз Фриги: «Одни мы идем быстрее, но вместе мы идем дальше». Талисман напоминает о важности совместной работы, которая делает нас лучше и помогает достичь больших результатов. Таким образом, организаторы хотели подчеркнуть, что спорт способен менять жизни.

Помимо основного красного цвета Фриги раскрашен в синий и белый (отсылка к французскому триколору). На груди маскота расположена золотая эмблема соревнований в виде золотой медали, внутри которой — олимпийский огонь и губы (символ Французской республики Марианны). Под изображением находится надпись Paris 2024 в стиле ар-деко и олимпийские кольца.