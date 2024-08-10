Тарасова — об Олимпийских играх: «В такой ситуации нужно ехать только за медалями, а у нас всего одна»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о выступлении российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже.

«На Олимпийские игры от нашей страны поехало несколько спортсменов. Но в такой ситуации нужно ехать только за медалями. На мой взгляд, просто участие не подходит. А медаль у нас только одна — в теннисе», — приводит Sport24 слова Тарасовой.

Также она оценила перспективы отечественного спорта на международной арене.

«Будет другое время, и будут другие международные соревнования. А там мы, конечно, будем способны выигрывать и, надеюсь, станем чемпионами. Мы не сможем в один день стать слабыми, если мы сильные. А мы же, правда, сильные!» — добавила Тарасова.

На Играх в Париже выступили 15 россиян в нейтральном статусе. В активе сборной России одна медаль — теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро олимпийского турнира в парном разряде.