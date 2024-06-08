Тарасова назвала фото Исинбаевой в Париже рекламой российского спорта

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала рекламу в Париже с изображением российской прыгуньи с шестом, двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.

«Они выставляют эту фотографию, говоря о том, что смотрите: это Олимпийские игры и это русские. Все понимают, что это Исинбаева, и, на мой взгляд, это огромная реклама Российской Федерации, российского спорта», — цитирует Тарасову ТАСС.

Ранее во Франции заметили рекламу, на которой изображена Исинбаева с российским флагом.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены до участия в Играх в нейтральном статусе без флага и гимна. Им будет запрещено демонстрировать любую национальную символику.