Тарасова назвала хамством слова Кремлева о российских спортсменах

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» раскритиковала слова главы Федерации бокса России и IBA Умара Кремлева о российских спортсменах на Олимпийских играх.

«Умару Кремлеву не надо работать на этой должности. Надо поберечься после таких слов. Что за хамство такое по отношению к нашим спортсменам? Что они такого плохого сделали? Он не умный человек просто. Есть такая поговорка: «Не судите, да не судимы будете». Считаю, что его высказывание очень вредное для всех русских атлетов — для тех, кто поедет на игры, и для тех, кто останется не по своей вине», — сказала Тарасова «СЭ».

5 июля Кремлев раскритиковал спортсменов, не отказавшихся принять участие в Олимпиаде-2024 на условиях МОК. Глава Федерации бокса России и IBA посоветовал таким атлетам не возвращаться, а также назвал их предателями.

Александр Абустин