Тарасова о разрешении украинским спортсменам не приветствовать россиян: «Их рукопожатие никому не нужно!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» прокомментировала новость о том, что украинским спортсменам разрешили не приветствовать россиян во время Олимпиады.

«Да пошли они! Нам все равно на их рукопожатия! Самое главное выигрывать и выступать, показывать максимальные результаты. А их рукопожатие никому не нужно!» — сказала Тарасова «СЭ».

В пятницу, 19 июля, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт сообщил, что организация достигла договоренности с федерациями о том, чтобы украинские спортсмены не приветствовали россиян во время Олимпиады в Париже.

Игры в столице Франции состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.