Тарасова рассказала, как относится к отсутствию запрета на алкоголь в Олимпийской деревне

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что употребление алкоголя в Олимпийской деревне в Париже — личное дело спортсменов и их тренеров.

«Вообще, спортсмены в период соревнований не пьют, насколько я знаю. Но бывает, что кто-то пьет сухое вино. Такие вещи решает сам спортсмен и его тренер», — цитирует Тарасову ТАСС.

Ранее глава австралийской делегации Анна Мирс сообщила журналистам, что запрета на алкоголь в Олимпийской деревне не будет. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.