Тарасова считает, что россиянам не было смысла ехать на Олимпиаду без амбиций на медали

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» подвела итоги Олимпиады в Париже для российских спортсменов.

«Выскажу свою точку зрения: если люди поехали на Олимпиаду, то я была уверена, что они поехали за первыми местами. В крайнем случае за вторыми или третьими. Тогда это бы имело смысл. А ехать за участием — не понимаю. Страна приняла другое решение. Если они поехали, то думаю, что они должны быть уверены в своем результате. А просто за участием не нужно ехать», — сказал Тарасова «СЭ».

Российские теннисистки Андреева и Шнайдер в финале Олимпиады уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани и стали обладательницами серебряных медалей. Эти медали — единственные для российских спортсменов в Париже.