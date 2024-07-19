Тарасова заявила, что российские атлеты едут на Олимпиаду не за рукопожатиями

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что украинским спортсменам запретят приветствовать россиян на Олимпийских играх.

«Не надо на это обращать внимание, мы на Олимпиаду не за рукопожатием едем. И мы не те, кто хотел войны. Главное выигрывать, а руку жать и целоваться со своими надо. А у чужих надо выигрывать», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

В пятницу, 19 июля, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт сообщил, что организация достигла договоренности с федерациями о том, чтобы украинские спортсмены не приветствовали россиян во время Олимпиады в Париже.

Летние Олимпийские игры в столице Франции состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.