Тарпищев намерен посетить Олимпийские игры в Париже

Сегодня, 13:06
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поедет в Париж на летние Олимпийские игры-2024.
«В Париж уже отправились наши тренеры. Плюс там будут личные тренеры игроков. Я же поеду в Париж на следующей неделе», — приводит ТАСС слова Тарпищева.
В качестве нейтральных спортсменов на Олимпиаде-2024 выступят теннисисты Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер и Елена Веснина.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.