Тарпищев объяснил, почему россиянам нужно ехать на Олимпиаду

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, почему считает, что российские спортсмены должны ехать на Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже.

«Если допускают, если есть возможность, нашим спортсменам надо ехать на Олимпиаду. Как бы то ни было, но все все равно знают, что это российский спортсмен. Плюс, учитывая условия, это будет большая школа — выдержать такое давление. Не стоит также забывать, что участники Олимпиад — это также пример для будущих поколений», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом российских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.