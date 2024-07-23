Тарпищев примет участие в сессии Международного олимпийского комитета в Париже

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что посетит сессию Международного олимпийского комитета (МОК) в Париже.

76-летний российский тренер является членом МОК с 1996 года.

«Сейчас вылетаю в Париж, чтобы успеть принять участие в сессии МОК», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Ранее стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева не присутствует на сессии МОК, которая проходит 23-24 июля.

Летние Олимпийские игры в столице Франции состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Спортсмены разыграют на Играх 329 комплектов наград в 32 видах спорта.