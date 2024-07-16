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Париж-2024

Сегодня, 12:11

Тарпищев считает, что Медведев должен подойти к Олимпиаде-2024 в хорошей форме

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что российский теннисист Даниил Медведев должен подойти к Олимпийским играм в хорошей форме после выступления на Уимблдоне.

«Даня не может быть в плохой форме, потому что он не получил сумасшедшую нагрузку на Уимблдоне. По сути, за две недели у него был только один матч тяжелый, и все. Вот в прошлом году он «наелся» на Уимблдоне. Сейчас же он должен быть в хорошей форме», — цитирует Тарпищева ТАСС.

На Уимблдонском турнире Медведев дошел до полуфинала, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу. Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 начнется 27 июля.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Даниил Медведев
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