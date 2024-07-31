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Париж-2024

Сегодня, 13:00

Тарпищев назвал причину поражения Андреевой в матче с Линетт

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал для «СЭ» поражение россиянки Мирры Андреевой от польской теннисистки Магды Линетт (3:6, 4:6) в первом круге олимпийского теннисного турнира в Париже.

«Выиграв турнир (турнир WTA в Яссах — Прим. «СЭ»), она не успела отойти от него эмоционально и сразу вступить в олимпийский. Это приходит с годами. Как у Джоковича. А здесь смена мячей... Покрытие одно, но различия есть и адаптироваться сложно», — сказал Тарпищев «СЭ».

31 июля Андреева в паре с другой россиянкой Дианой Шнайдер сыграют против Габриэлы Дабровски и Лейлы Фернандес, которые посеяны на Олимпиаде под пятым номером.

Олимпиада
Мирра Андреева
Шамиль Тарпищев
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