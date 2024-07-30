Навка: «Устроители Игр показали свое отношение к свободам, лишив журналистов аккредитаций»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала решение оргкомитета Олимпиады-2024 лишить аккредитаций четырех журналистов ТАСС.

«Очевидно, что церемония открытия Олимпиады в Париже была очень амбициозным проектом, который должен был продемонстрировать максимальный уровень свободы высказывания и толерантности. В своем желании транслировать не только основополагающие ценности, но и сомнительные фривольные веяния, организаторы представили в своем роде пародию на современное западное общество. И подобные решения оргкомитета и в отношении прессы как раз и демонстрируют истинное отношение к основополагающим свободам», — приводит слова Навки ТАСС.

28 июля стало известно, что оргкомитет отозвал аккредитации у четырех журналистов ТАСС. Трое из них освещали церемонию открытия Олимпиады и несколько соревнований.