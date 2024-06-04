Тарасова назвала правильной мерой выдворение бездомных из Парижа на время Олимпиады-2024

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выдворение более 12 тысяч бездомных из Парижа и его окрестностей перед началом Олимпийских игр 2024 года.

«Это интересно в том плане, что Париж — это все же город мира, а в нем и его окрестностях живет очень много бездомных людей. И выселение их на время Олимпиады, чтобы в городе были соблюдены порядок и безопасность участников и гостей соревнований, которые необходимы для проведения Игр, — это очень правильная мера», — цитирует Тарасову РИА «Новости Спорт».

Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Российские спортсмены допущены на турнир в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.