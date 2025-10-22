Тарасова раскритиковала Австралию за реку с крокодилами: «Олимпиада не для того, чтобы их выводить!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на признание реки Фицрой с крокодилами пригодной для проведения соревнований по гребле на каноэ и байдарках на Олимпийских играх 2032 года.

— Так это еще через Олимпиаду! Я думаю, что есть другие места, где можно проводить соревнования и построить [комплекс]. Олимпиада не для того, чтобы выводить крокодилов! — сказала Тарасова «СЭ».

22 октября стало известно, что Независимый орган по координации и инфраструктуре Игр (GIICA) провел первичную техническую экспертизу водной артерии, расположенной в штате Квинсленд, и подтвердил соответствие необходимым требованиям. Премьер-министр штата Дэвид Крисафулли ранее сообщил о планах по контролю популяции крокодилов во избежание потенциальной угрозы во время соревнований.