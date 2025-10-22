Видео
Париж-2024

Олимпиада

22 октября, 12:45

Тарасова раскритиковала Австралию за реку с крокодилами: «Олимпиада не для того, чтобы их выводить!»

Микеле Антонов
Корреспондент

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на признание реки Фицрой с крокодилами пригодной для проведения соревнований по гребле на каноэ и байдарках на Олимпийских играх 2032 года.

— Так это еще через Олимпиаду! Я думаю, что есть другие места, где можно проводить соревнования и построить [комплекс]. Олимпиада не для того, чтобы выводить крокодилов! — сказала Тарасова «СЭ».

22 октября стало известно, что Независимый орган по координации и инфраструктуре Игр (GIICA) провел первичную техническую экспертизу водной артерии, расположенной в штате Квинсленд, и подтвердил соответствие необходимым требованиям. Премьер-министр штата Дэвид Крисафулли ранее сообщил о планах по контролю популяции крокодилов во избежание потенциальной угрозы во время соревнований.

  • Alex Vik

    Я бы сильно удивился, если б кто-то нашел там в радиусе 50 км крокодила. Плавают на байдарках и каноэ регулярно. Купаться там балдеж.

    22.10.2025

  • Фирсыч

    Конечно! Фигуристы, что, не люди что-ли.

    22.10.2025

  • Димедрол

    Настало время снова позвать Крокодила Данди (Пол Хоган) и Линду Козловски! Уж они-то надерут задницы противникам крокодилов))))

    22.10.2025

  • hovawart645

    Там же и соревнования по плаванию пусть проводят - рекордов будет море!)

    22.10.2025

  • Alexander Kovalev

    Неужели к крокодилам фигуристов запустят

    22.10.2025

  • Mario Nikitin

    Какое тебе дело???вас там не будет.а любой крокодил увидев тебя,сам спрячешься:joy::joy::joy:

    22.10.2025

    Татьяна Тарасова
