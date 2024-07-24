Татьяна Тарасова ответила на слова Томаса Баха

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на высказывания президента международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который считает, что миллиарды людей с нетерпением ждут Олимпиаду-2024 как символа надежды и единения, подчеркнув, что в олимпийском движении нет дискриминации.

«О каком объединении он говорит? А почему тогда российскую команду на Олимпиаду не допустили?», — цитирует ТАСС Тарасову.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна.