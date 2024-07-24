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Париж-2024

Сегодня, 07:29

Татьяна Тарасова ответила на слова Томаса Баха

Евгений Козинов
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на высказывания президента международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который считает, что миллиарды людей с нетерпением ждут Олимпиаду-2024 как символа надежды и единения, подчеркнув, что в олимпийском движении нет дискриминации.

«О каком объединении он говорит? А почему тогда российскую команду на Олимпиаду не допустили?», — цитирует ТАСС Тарасову.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна.

Томас Бах. Бах заявил, что МОК по-прежнему не контактирует с российскими органами
Источник: ТАСС
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
Томас Бах
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