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Париж-2024

Сегодня, 15:13

Том Круз отказался от гонорара за выполнение трюков на закрытии Олимпиады в Париже

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Руководитель оргкомитета Олимпиады-2028 Кейси Вассерман рассказал, что американский актер Том Круз отказался от гонорара за выполнения трюков на церемонии закрытия Игр в Париже.

Во время мероприятия Круз спустился на веревке с крыши «Стад де Франс», забрал флаг и покинул арену на мотоцикле. По информации СМИ, подготовка к трюку заняла у 62-летней звезды Голливуда полтора года.

Церемония закрытия Олимпиады-2024 в&nbsp;Париже. «Никаких отсылов к «Тайной вечере» — уже плюс». Голышак — о церемонии закрытия Олимпиады

Вассерман отметил, что Круз репетировал сцену в период съемок очередной части фильма «Миссия невыполнима». При этом все участники работали над олимпийским заказом бесплатно.

Олимпийские игры в Париже прошли с 26 августа по 8 сентября.

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