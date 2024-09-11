Том Круз отказался от гонорара за выполнение трюков на закрытии Олимпиады в Париже

Руководитель оргкомитета Олимпиады-2028 Кейси Вассерман рассказал, что американский актер Том Круз отказался от гонорара за выполнения трюков на церемонии закрытия Игр в Париже.

Во время мероприятия Круз спустился на веревке с крыши «Стад де Франс», забрал флаг и покинул арену на мотоцикле. По информации СМИ, подготовка к трюку заняла у 62-летней звезды Голливуда полтора года.

Вассерман отметил, что Круз репетировал сцену в период съемок очередной части фильма «Миссия невыполнима». При этом все участники работали над олимпийским заказом бесплатно.

Олимпийские игры в Париже прошли с 26 августа по 8 сентября.