Том Круз спустился с крыши стадиона на церемонии закрытия Олимпиады в Париже

Известный американский актер Том Круз принял участие в церемонии закрытия Олимпиады-2024 в Париже.

62-летний артист спустился на страховке с крыши «Стад де Франс» к сцене арены, взял олимпийское знамя, прикрепил его к мотоциклу и покинул стадион.

После этого был показан ролик, в котором Круз прыгает с самолета под песню группы Red Hot Chili Peppers «By The Way», приземляется в Лос-Анджелесе и размещает пять олимпийских колец на знаке Голливуда.

Выступление Круза стало частью символической передачи олимпийского флага от Франции к США, которой предстоит провести следующую летнюю Олимпиаду.

Игры-2028 пройдут в американском Лос-Анджелесе.