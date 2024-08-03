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Париж-2024

Сегодня, 12:30

Томас Бах: «МОК осуждает угрозы в адрес руководителя церемонии открытия Олимпиады»

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МОК осуждает массовые угрозы в адрес художественного руководителя церемонии открытия Олимпиады-2024 Тома Жолли, сообщил глава организации Томас Бах.

«Мы решительно отвергаем эти угрозы, травлю Тома Жолли и участников церемонии открытия. Мы оказываем поддержку этой потрясающей команде. Идет волна критики, негатива. Мы это осуждаем», — передает слова Баха ТАСС.

Олимпийское шоу в Париже подверглось критике из-за того, что в постановке, в которой принимали участие мужчины, переодетые в женщин, были отсылки к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи.

Позже оргкомитет Олимпиады извинился за пародию на «Тайную вечерю» на церемонии открытия.

Экс-президент США Дональд Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады-2024.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Томас Бах
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