Томас Бах: «МОК осуждает угрозы в адрес руководителя церемонии открытия Олимпиады»

МОК осуждает массовые угрозы в адрес художественного руководителя церемонии открытия Олимпиады-2024 Тома Жолли, сообщил глава организации Томас Бах.

«Мы решительно отвергаем эти угрозы, травлю Тома Жолли и участников церемонии открытия. Мы оказываем поддержку этой потрясающей команде. Идет волна критики, негатива. Мы это осуждаем», — передает слова Баха ТАСС.

Олимпийское шоу в Париже подверглось критике из-за того, что в постановке, в которой принимали участие мужчины, переодетые в женщин, были отсылки к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи.

Позже оргкомитет Олимпиады извинился за пародию на «Тайную вечерю» на церемонии открытия.

Экс-президент США Дональд Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады-2024.