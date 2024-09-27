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Париж-2024

Сегодня, 17:39

Бах: «Решение допустить нейтральных атлетов на строгих условиях способствует укреплению мира»

Томас Бах.
Фото Global Look Press
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поделился мнением о нейтральном статусе российских и белорусских атлетов на Олимпиаде в Париже.

«В Париже мы убедились, насколько хорошо сработало наше решение допустить отдельных нейтральных спортсменов на строгих условиях. Таким образом мы могли гарантировать, что спорт будет способствовать укреплению мира, наводить мосты, а не углублять конфронтацию», — приводит ТАСС обращение Баха к делегатам конгресса Международного союза биатлонистов (IBU).

На Олимпиаде-2024 в качестве нейтральных атлетов выступили 15 россиян и 17 белорусов. Игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа.

Источник: ТАСС
Томас Бах

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