Бах: «Решение допустить нейтральных атлетов на строгих условиях способствует укреплению мира»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поделился мнением о нейтральном статусе российских и белорусских атлетов на Олимпиаде в Париже.

«В Париже мы убедились, насколько хорошо сработало наше решение допустить отдельных нейтральных спортсменов на строгих условиях. Таким образом мы могли гарантировать, что спорт будет способствовать укреплению мира, наводить мосты, а не углублять конфронтацию», — приводит ТАСС обращение Баха к делегатам конгресса Международного союза биатлонистов (IBU).

На Олимпиаде-2024 в качестве нейтральных атлетов выступили 15 россиян и 17 белорусов. Игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа.