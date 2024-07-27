Бах: «Мы все уважаем одни и те же правила, все уважаем друг друга»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с официальной речью на церемонии открытия Олимпийских игр-2024.

«Добрый вечер, Париж. Добрый вечер, Франция. Наконец-то настал важный момент. Добро пожаловать на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Спасибо, что встретили нас таким зрелищным образом. Олимпийский огонь засияет еще ярче, чем Париж. Париж — город огней, где Пьер де Кубертен создал современные Олимпийские игры. Спасибо, Париж, за этот теплый прием.

Дорогие спортсмены, вы стали олимпийцами. Мы участвуем в событии, которое объединяет мир. Мы все уважаем одни и те же правила, все уважаем друг друга. Мы живем солидарно. Приветствуем олимпийцев. С сердцем, наполненным сильными эмоциями, я приглашаю весь мир вместе отпраздновать эту радость спорта. Да здравствуют Олимпийские игры, да здравствует Франция», — приводит RMC слова Баха.

Игры в Париже продлятся до 11 августа. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. К Олимпиаде были допущены всего 15 россиян: семь теннисистов, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.