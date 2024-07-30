Трамп считает церемонию открытия Олимпийских Игр-2024 позором

Экс-президент США Дональд Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады-2024 в Париже.

«Я человек очень широких взглядов. Но то, что они сделали, было позором», — приводит слова Трампа Fox News.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен назвал спорные сцены на церемонии открытия Игр искусством и выражением свободы.

После церемонии пользователи соцсетей выразили возмущение увиденной интерпритацией «Тайной вечери» с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ-сообщества (запрещенная в России экстремистская организация).