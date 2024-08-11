Трансляции Олимпиады 2024: где смотреть соревнования и церемонию закрытия Игр в Париже

XXXIII летние Олимпийские игры в Париже стартовали 24 июля и завершатся по 11 августа.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция соревнований и Церемонии закрытия Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпийские игры в Париже. Видеотрансляцию бесплатно показывают на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации (комментарии доступны на английском языке).

В Париже-2024 принимало участие только 15 российских атлетов, которые выступали в нейтральном статусе, без флага и гимна. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер принесли России серебро в женском парном разряде. В финале россиянки уступили в трех сетах итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини — 6:2, 1:6, 7:10.