Трансвестит пронес олимпийский огонь по музею Карнавале в Париже

Трансвестит Минима Гесте (Артюр Рейно) принял участие в эстафете олимпийского огня в столице Франции. Как и анонсировалось ранее, он прошел с факелом на 25-сантиметровых каблуках по музею Карнавале, который находится в самом центре Парижа.

Первым факелоносцем эстафеты в День взятия Бастилии, национального праздника Франции, стал бывший футболист сборной Франции Тьерри Анри.

Помимо футбольной звезды и Гесте в эстафете олимпийского огня с 14 по 15 июля примут участие боксер Юрик Мамедов, скетбордист Диаби Диако, футболистка Хава Сангаре, бывшая чемпионка мира по боксу Ая Сиссоко, олимпийская чемпионка-1988 в марафоне в составе сборной Португалии Роза Мота, а также призер юниорского чемпионата мира по легкой атлетике Сара Кутуан.

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