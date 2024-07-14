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Париж-2024

Сегодня, 19:25

Трансвестит пронес олимпийский огонь по музею Карнавале в Париже

Олимпийский огонь в Париже.
Фото AFP
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Трансвестит Минима Гесте (Артюр Рейно) принял участие в эстафете олимпийского огня в столице Франции. Как и анонсировалось ранее, он прошел с факелом на 25-сантиметровых каблуках по музею Карнавале, который находится в самом центре Парижа.

Первым факелоносцем эстафеты в День взятия Бастилии, национального праздника Франции, стал бывший футболист сборной Франции Тьерри Анри.

Минима Гесте станет факелоносцем Олимпиады-2024 в&nbsp;Париже. Пекарь, мусорщик и трансвестит. Мэрия Парижа шокировала выбором факелоносцев

Помимо футбольной звезды и Гесте в эстафете олимпийского огня с 14 по 15 июля примут участие боксер Юрик Мамедов, скетбордист Диаби Диако, футболистка Хава Сангаре, бывшая чемпионка мира по боксу Ая Сиссоко, олимпийская чемпионка-1988 в марафоне в составе сборной Португалии Роза Мота, а также призер юниорского чемпионата мира по легкой атлетике Сара Кутуан.

Напомним, что в России запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений. Кроме того, законом у нас запрещены пропаганда привлекательности смены пола и осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.

Тьерри Анри
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