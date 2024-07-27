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Париж-2024

Сегодня, 11:02

Тренер Родионенко прокомментировала церемонию открытия Игр в Париже

Виктория Кравченко
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко после церемонии открытия Олимпийских игр в Париже заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) переживает сейчас острейший кризис.

Олимпийский флаг возле Эйфелевой башни на церемонии открытия Игр в Париже был повешен на флагшток в перевернутом виде.

«Считается, что перевернутый флаг является символом бедствия. Такой флаг является сигналом о том, что что-то происходит не так, находится в опасности и нуждается в помощи. Перевернутый олимпийский флаг в центре Парижа является символом того, что МОК и все международное олимпийское движение переживают сейчас острейший кризис», — цитирует Родионенко ТАСС.

Церемония открытия Олимпиады-2024 впервые в истории проходила не на стадионе, а в городе. Представители России и Белоруссии по решению организаторов не принимали участия в мероприятии. «СЭ» вел трансляцию церемонии.

Источник: ТАСС
Олимпиада
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