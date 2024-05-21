Украина объявила об участии в Олимпиаде в Париже

Спортсмены из Украины примут участие в Олимпийских играх в Париже

Спортсмены сборной Украины примут участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«На этот раз для Украины Олимпиада — это прежде всего большой экран к миру. Мы должны напомнить, что Украина есть, борется и способна побеждать», — цитирует РИА «Новости Спорт» министра спорта Украины Матвея Бедного.

По словам главы Минспорта Украины, сам факт участия в Олимпийских играх с украинским флагом является большим проявлением силы воли.

Ранее власти страны выступали за бойкот Олимпиады из-за допуска российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

8 декабря 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе. Но спортсмены не будут допущены ко всем командным соревнованиям. Запрещено участие лиц, активно поддерживающих военные действия, связанных с армией или организациями национальной безопасности. На Олимпиаде также будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

24 декабря 2023 года президент МОК Томас Бах заявил, что Украина не должна наказывать спортсменов бойкотом. Он считает, что не выполнять требования страны — это не значит поддерживать боевые действия.

Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа.