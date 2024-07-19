Украинским спортсменам запретят приветствовать россиян на Олимпийских играх

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт сообщил, что организация достигла договоренности с федерациями о том, чтобы украинские спортсмены не приветствовали россиян во время Олимпиады в Париже.

«Договорились, что мы [украинцы] не приветствуем друг друга [с россиянами], не пожимаем руку», — приводит ТАСС слова Гутцайта.

Ранее глава НОК Украины заявил, что атлетам, представляющим страну на Играх, запретят стоять на общих фото с россиянами, пожимать им руки и давать совместные интервью.

18 июля МОК опубликовал окончательный список россиян, которые примут участие в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. В него вошли семь теннисистов, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Российские атлеты не будут допущены до церемонии открытия Игр, а их участие в закрытии Олимпиады пока находится под вопросом.

Летние Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года. Спортсмены разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.