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Париж-2024

Сегодня, 13:10

В Федерации пятиборья опровергли увольнение Баташовой из-за нейтрального статуса

Ульяна Баташова.
Фото Getty Images
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В пресс-службе Федерации современного пятиборья России (ФСПР) отреагировали на информацию об увольнении Ульяны Баташовой из-за нейтрального статуса.

«Ульяна Баташова продолжает числиться в списках сборных команд России. Более того, недавно было корректировки списков, кого-то исключали или включали, но ее в их числе нет. Она как была, так и останется», — сообщили в Федерации современного пятиборья России (ФСПР) РБК.

Ранее 29-летняя Баташова заявила «СЭ», что из-за подачи документов на нейтральный статус для участия в международных стартах ее уволили из сборной России. Также спортсменка рассказала, что она больше не получает зарплату и всю подготовку оплачивает самостоятельно.

Ульяна Баташова. «Люблю свою страну так же, как Овечкин, выступающий за американский клуб». Российская спортсменка — о нейтральном статусе

Баташова — шестикратная чемпионка России по современному пятиборью в личном зачете, в команде и эстафете, двукратный серебряный призер чемпионата мира в команде и эстафете.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Источник: РБК
Олимпиада
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