В Федерации велоспорта России сообщили, что все допущенные спортсмены настроены ехать на Олимпиаду

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов в комментарии для «СЭ» отреагировал на публикацию списка российских спортсменов, допущенных до участия в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

В соревнованиях смогут принять участие российские велосипедисты Тамара Дронова, Алена Иванченко и Александр Власов.

«Они все настроены ехать. Если не будет каких-то случайных обстоятельств в виде падений, каких-то переломов, то они поедут. Мы их в собираем в дорогу. Если бы у нас было другое отношение, мы бы не суетились. Вся переписка с МОК проходит через федерацию», — сказал Екимов «СЭ».

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.