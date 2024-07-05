В Госдуме РФ назвали спорным решение о выплате денег спортсменам, отказавшимся от участия в Олимпиаде

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение властей Крыма выплатить 1 миллион рублей спортсменам, которые отказались от участия в Олимпийских играх.

«Мы все привыкли, что спортсменов мотивируют за удачные выступления на тех или иных соревнованиях призовыми, зарплатами, контрактами от спонсоров. И это решение тоже своего рода поощрение для спортсменов, которые отказались от Олимпиады. Но для меня оно спорное и непонятное. Думаю, что есть другие формы мотивации. Мы должны сделать все, чтобы наши спортсмены минимально чувствовали на себе проблемы, которые существуют в санкционных условиях», — сказал Свищев «СЭ».

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошел квалификацию в своих видах спорта.

Софья Грецкая