Журова ответила Губерниеву на слова о неспортивной России

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова тележурналиста и блогера Дмитрия Губерниева, который назвал Россию неспортивной страной.

«Дмитрий, как всегда, может быть крайне жесток в своих оценках. Я не спортивными нас не назову. Мы любим спорт, и у нас этому уделяется большое внимание», — приводит слова Журовой «Лента.ру».

В то же время чиновница призвала развивать внутренние соревнования, чтобы они конкурировали в зрительском интересе с общемировыми. По словам Журовой, начать необходимо с фигурного катания и художественной гимнастики, в которых россияне часто добиваются успехов.

Олимпийские игры-2024 в Париже проводятся с 26 июля по 11 августа. На турнире выступают 15 российских атлетов в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.