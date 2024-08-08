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Париж-2024

Сегодня, 18:54

Журова — о словах гребчихи Ромасенко: «Спортсмен может чувствовать, что AIN — это патриотично, но россияне так не считают»

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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на слова российской гребчихи Олеси Ромасенко о том, что выступать на Олимпиаде в Париже под статусом AIN - это патриотично.

«Весь мир все равно понимает, что AIN — это не Россия. Каждый спортсмен может чувствовать, что это патриотично — но люди, которые живут в России, так не считают. МОК сделал этот статус, чтобы нас рассорить. Скажешь, что это патриотично — одна часть людей будет обвинять тебя, что ты неправильно говоришь. Не скажешь, что это непатриотично — другая часть. И спортсмены — такие же заложники этой ситуации.

Чем больше мы эту тему обсуждаем, тем больше это на радость МОК. Они сами сказали, что это не спортсмены из России. Это никто, трижды никто: нейтральные, индивидуальные, с точки зрения страны. Так, они спортсмены. Но страны у них в этой ситуации, к сожалению, нет. МОК не разрешил им использовать страну», — сказала Журова «СЭ».

Ромасенко выбыла из борьбы на Олимпиаде в Париже на стадии четвертьфинала. Она выступала на дистанции 200 м на каноэ.

Константин Передерий

Олимпиада
Олеся Ромасенко
Светлана Журова
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